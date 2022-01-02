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NEWSru.co.il :: Ближний Восток2 января 2022 г., 12:19

Иран требует от ООН принять резолюцию, осуждающую убийство Сулеймани

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Иран требует от ООН принять резолюцию, осуждающую убийство Сулеймани

Исламская республика Иран обратилась в ООН с требованием осудить убийство командующего подразделением "Кудс" Корпуса стражей Исламской революции генерала Касема Сулеймани, который был ликвидирован американцами 3 января 2020 года.

Юридический отдел канцелярии иранского президента выражает уверенность, что принятие соответствующей резолюции ООН предотвратит подобные действия американцев в будущем, заставит их осознать, что они не могут переступать через нормы международного права.

Сулеймани, координировавший деятельность режима аятолл за пределами Ирана, был ликвидирован два года назад в Багдаде. Отдавший приказ об операции президент США Дональд Трамп назвал командующего подразделением "Кудс" террористом номер один в мире.


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