Иран требует от ООН принять резолюцию, осуждающую убийство Сулеймани

Исламская республика Иран обратилась в ООН с требованием осудить убийство командующего подразделением "Кудс" Корпуса стражей Исламской революции генерала Касема Сулеймани, который был ликвидирован американцами 3 января 2020 года.

Юридический отдел канцелярии иранского президента выражает уверенность, что принятие соответствующей резолюции ООН предотвратит подобные действия американцев в будущем, заставит их осознать, что они не могут переступать через нормы международного права.

Сулеймани, координировавший деятельность режима аятолл за пределами Ирана, был ликвидирован два года назад в Багдаде. Отдавший приказ об операции президент США Дональд Трамп назвал командующего подразделением "Кудс" террористом номер один в мире.