В Оманском заливе сгорел и затонул крупнейший корабль ВМФ Ирана

Вспомогательное судно Kharg иранского военно-морского флота сгорело минувшей ночью и затонуло в Оманском заливе, недалеко от порта Джаск, где расположена база ВМФ.

Как сообщает AP со ссылкой на иранские СМИ, пожар начался около 02:25. Пожарные команды пытались остановить судно, однако в итоге его экипаж, находившийся на учебном задании, был вынужден эвакуироваться.

Причины возгорания не сообщаются.

Иранские СМИ называют Kharg крупнейшим кораблем ВМФ. Он был простроен в Великобритании и спущен на воду в 1977 году. Ирану он был передан в 1984 году.

Kharg был одним из немногих иранских кораблей, способных снабжать запасами другие корабли. Он также служил взлетно-посадочной площадкой для вертолетов.