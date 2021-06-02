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NEWSru.co.il :: Ближний Восток2 июня 2021 г., 06:59

В Оманском заливе сгорел и затонул крупнейший корабль ВМФ Ирана

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Иранский корабль Kharg в Суэцком канале в 2011 году

Вспомогательное судно Kharg иранского военно-морского флота сгорело минувшей ночью и затонуло в Оманском заливе, недалеко от порта Джаск, где расположена база ВМФ.

Как сообщает AP со ссылкой на иранские СМИ, пожар начался около 02:25. Пожарные команды пытались остановить судно, однако в итоге его экипаж, находившийся на учебном задании, был вынужден эвакуироваться.

Причины возгорания не сообщаются.


Иранские СМИ называют Kharg крупнейшим кораблем ВМФ. Он был простроен в Великобритании и спущен на воду в 1977 году. Ирану он был передан в 1984 году.

Kharg был одним из немногих иранских кораблей, способных снабжать запасами другие корабли. Он также служил взлетно-посадочной площадкой для вертолетов.

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