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NEWSru.co.il :: Ближний Восток2 марта 2021 г., 10:08

СМИ: Израиль и арабские страны ведут переговоры о военном альянсе

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СМИ: Израиль и арабские страны ведут переговоры о военном альянсе

Израиль ведет с западными государствами переговоры о создании оборонного альянса, в который войдут и арабские страны. Об этом сообщает редакция новостей "Кан". Согласно публикации, именно эта цель стала причиной активизации контактов на израильско-арабском направлении.

Так, глава израильского правительства Биньямин Нетаниягу провел телефонный разговор с королем Бахрейна, министр иностранных дел Габи Ашкенази поговорил со своими коллегами из Объединенных Арабских Эмиратов и Омана, а министр обороны Бени Ганц встретился с королем Иордании Абдаллой Вторым.

Основная задача альянса – совместное противостояние иранской угрозе. В Израиле считают необходимым привлечь к участию и Саудовскую Аравию. Значительная часть переговоров проходит секретно, не привлекая внимания.


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