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NEWSru.co.il :: Ближний Восток2 мая 2022 г., 21:56

Турция закрыла телеканал "Братьев мусульман" Mekameleen на фоне сближения с Египтом

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Турция закрыла телеканал "Братьев мусульман" Mekameleen на фоне сближения с Египтом

Телеканал Mekameleen, принадлежащий движению "Братья мусульмане", объявил о прекращении вещания с территории Турции, откуда он работал последние восемь лет.

Руководство канала на своем официальном сайте поблагодарило власти Турции "за гостеприимство в экстренной ситуации".

Согласно арабским и турецким СМИ, причиной закрытия телеканала стало сближение между Турцией и Египтом, власти которого были объектом постоянной критики телеканала.

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