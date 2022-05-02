Турция закрыла телеканал "Братьев мусульман" Mekameleen на фоне сближения с Египтом

Телеканал Mekameleen, принадлежащий движению "Братья мусульмане", объявил о прекращении вещания с территории Турции, откуда он работал последние восемь лет.

Руководство канала на своем официальном сайте поблагодарило власти Турции "за гостеприимство в экстренной ситуации".

Согласно арабским и турецким СМИ, причиной закрытия телеканала стало сближение между Турцией и Египтом, власти которого были объектом постоянной критики телеканала.