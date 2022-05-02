Турция закрыла телеканал "Братьев мусульман" Mekameleen на фоне сближения с Египтом
Телеканал Mekameleen, принадлежащий движению "Братья мусульмане", объявил о прекращении вещания с территории Турции, откуда он работал последние восемь лет.
Руководство канала на своем официальном сайте поблагодарило власти Турции "за гостеприимство в экстренной ситуации".
Согласно арабским и турецким СМИ, причиной закрытия телеканала стало сближение между Турцией и Египтом, власти которого были объектом постоянной критики телеканала.
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