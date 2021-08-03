ЧП в Оманском заливе: четыре судна сообщили по аварийной связи о потере управления

С нефтяного танкера Golden Brilliant и танкера-асфальтовоза Kamdhenu, находящихся в Оманском заливе, получены сигналы о потере управления при исключительных обстоятельствах. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на данные сайта MarineTraffic.com.

Аналогичные сигналы о потери управления получены еще с двух судов.

Ранее морская торговая организация Соединенного Королевства (UKMTO) сообщила об "инциденте" у побережья эмирата Эль-Фуджайра, и попросила корабли и судна не приближаться к этому району.

Организация UKMTO сообщила, что существуют опасения, что судна были захвачены.

Очевидцы сообщали, что над одним из судов поднимался черный дым. По неподтвержденным сведениям, судно, идущее под флагом Сингапура подорвалось на морской мине.

Израильская радиостанция "Кан Бет", передала, что в Израиле наблюдают за развитием событий в Оманском заливе.

Инцидент произошел всего через несколько дней после того, как с помощью дрона был атакован танкер Mercer Street, в результате чего погибли двое моряков - граждане Великобритании и Румынии. Судном управляет судоходная компания Zodiac, принадлежащая израильскому бизнесмену Эялю Оферу.

Израиль, США, Великобритания возложили ответственность за эту атаку на Иран. 2 августа государственный секретарь США Энтони Блинкен на еженедельном брифинге сообщил, что США проводят консультации с Великобританией, Румынией и Израилем, касающиеся "коллективного ответа" на это нападение.

Во вторник, 3 августа, глава правительства Израиля Нафтали Беннет во время визита в Северный военный округ сообщил, что Ирану больше не удастся "поджигать Ближний Восток и спокойно наблюдать за этим". Он также заявил, что его правительство "работает над тем, чтобы поднять мировое сообщество, но в то же время мы знаем, как действовать в одиночку".