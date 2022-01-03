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NEWSru.co.il :: Ближний Восток3 января 2022 г., 11:52

Ханийя пригрозил возобновить похищения израильтян

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати

Глава политбюро ХАМАСа Исмаил Ханийя заявил, что боевое крыло этой палестинской группировки готово возобновить похищения израильтян, чтобы заставить израильское руководство проявить сговорчивость на переговорах об обмене заключенными.


"У нас четверо заключенных. И если Израилю это кажется недостаточно – мы можем пополнить наши запасы", - сказал главарь террористов. Напомним: ХАМАС утверждает, что удерживаемые им военнослужащие Адар Гольдин и Орон Шауль живы, несмотря на то, что в Израиле они признаны погибшими.

ХАМАС и Израиль уже несколько лет ведут при посредничестве Египта переговоры об обмене удерживаемых в Газе граждан и останков солдат на палестинских заключенных. Но прорыва на них достичь не удалось.

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