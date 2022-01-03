"Месть за Сулеймани": сорвана атака на базу США в аэропорту Багдада

Развернутая в Международном аэропорту Багдада американская система ПВО сбила два беспилотных летательных аппарата, которые должны были атаковать расположенную здесь военную базу США.

Как сообщают арабские СМИ, еще два БПЛА легли на обратный курс. Также сообщается, что на одном из летательных аппаратов была надпись "месть за Сулеймани". 3 января отмечается вторая годовщина ликвидации командующего подразделением "Кудс" Касема Сулеймани.

Иранский военачальник, отвечавший за военные операции режима аятолл вне пределов Исламской республики и создавший глобальную террористическую сеть, был уничтожен американцами в Международном аэропорту Багдада 3 января 2020 года.