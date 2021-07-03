"Аль-Маядин": на борту "израильского" грузового судна, идущего в ОАЭ, вспыхнул пожар

Ливанский телеканал "Аль-Маядин" сообщил в субботу, 3 июля, что на борту израильского грузового судна, идущего в Объединенные Арабские Эмираты, вспыхнул пожар. Судно находится в Индийском океане, до сегодняшнего дня оно стояло на якоре в порту Джидды.

Согласно сообщению "Аль-Маядин", ссылающемуся на свои "надежные источники", судно повреждено "неизвестным оружием"; однако пока никто не заявлял о своей ответственности за этот инцидент.

Израильский сайт Ynet цитирует заявления неких источников в Израиле, считающих, что за атакой стоит Иран. При этом отмечается, что на судне пострадавших нет.

Иранские СМИ, связанные с "Корпусом стражей исламской революции", опубликовали название атакованного судна: CSAV TYNDALL (флаг Либерии). Контейнеровоз принадлежит компании Zodiac Maritime, пишет израильский блогер "Абу Али".

Но Ynet заявляет, что израильская компания Zodiac Maritime не имеет отношения к этому судну: ей принадлежали 20% акций, и она их продала несколько месяцев назад.