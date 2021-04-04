СМИ: у попытки переворота в Иордании обнаружился еврейский след

Министр информации Иордании Сахр Дудин сообщил, что в ближайшие часы будет опубликовано официальное заявление в связи со сделанными 3 апреля арестами. По его словам, аресты были призваны обеспечить безопасность и стабильность королевства.

На данном этапе о предотвращенном государственном перевороте не сообщается официально. Однако провластные СМИ начали готовить общественное мнение именно к этому. Среди заголовков "Предотвращена попытка подорвать стабильность страны" и "Никто не может быть выше закона".

Новости об арестах вызвали в Иордании шок. Ситуация в королевстве нестабильна уже давно, однако впервые по обвинению в дестабилизации арестованы не оппозиционеры, а те, кто является неотъемлемой частью политического истеблишмента, в том числе – Басэм Аудалла, в прошлом входивший в ближайшее окружение короля Хусейна.

Панарабская газета "Аль-Кудс аль-Араби" отмечает, что невероятно быстро в иорданских СМИ появились публикации, связывающие бывшего главу королевской канцелярии с продажей евреям земельных участков в Иерусалиме. Это представляется как утечки информации о расследовании.

Палестинское агентство Maan, цитируя израильские СМИ, говорит о возможной причастности к заговору против Абдаллы Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов. Оно отмечает, что Ауадалла был каналом связи между королем Иордании и саудовской королевской семьей.