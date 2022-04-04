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NEWSru.co.il :: Ближний Восток4 апреля 2022 г., 14:41

После 88-летнего перерыва в Айя София сотворили намаз на Рамадан

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После 88-летнего перерыва в Айя София сотворили намаз на Рамадан После 88-летнего перерыва в Айя София сотворили намаз на Рамадан

Глава Управления по делам религий Турции Али Эрваш сообщил, что в нынешний Рамадан, впервые с 1935 года, в стамбульской мечети Айя София будут служить специальную ночную молитву Таравих-намаз.

"Хвала Аллаху, впервые за 88 лет мечеть встретит прихожан молитвой Таравих. По воле Аллаха, я стану свидетелем этого прекрасного события – ведь именно мне предстоит ее читать", - сказал Эрваш накануне богослужения.

Собор святой Софии был возведен в шестом веке н.э. по приказу императора Юстиниана. Грандиозный храм был призван стать свидетельством могущества и богатства Византийской империи. Цель была достигнута. Собор поражал своим великолепием, его называли восьмым чудом света.

В 1453 году Константинополь был захвачен османами, и существовавшая более тысячи лет империя пала. Собор превратился в мечеть, были возведены четыре минарета. Огромное здание стало символом Османской империи, владевшей большей частью Ближнего Востока и Балканами.

В 1935 году президент Турции Мустафа Кемаль Ататюрк, проводивший политику секуляризации, подписал указ о превращении мечети в музей. Штукатурка, скрывавшая византийские фрески, была счищена, и Храм святой Софии предстал почти что в первозданном виде. Однако в 2020 году президент-исламист Реджеп Тайип Эрдоган лишил святыню статуса музея и вновь объявил ее мечетью. Во многом, это стало отражением процесса радикализации всего турецкого общества.


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