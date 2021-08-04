UKMTO: захватчики танкера в Оманском заливе покинули судно

Захватчики покинули подвергшееся нападению в Оманском заливе судно, оно находится в безопасности, сообщает РИА Новости со ссылкой на британскую организацию по координации морских торговых перевозок (UKMTO).

3 августа UKMTO сообщила об инциденте с неназванным судном в Оманском заливе к востоку от Фуджейры (ОАЭ). В уведомлении на сайте UKMTO говорилось, что речь идет о возможном захвате судна.

В настоящее время UKMTO заявляет: "Высадившиеся на борт покинули судно. Судно в безопасности. Инцидент завершен". При этом название судна не публикуется.

Речь может идти о танкере Asphalt Princess, который в настоящее время, по данным MarineTraffic, находится в Оманском заливе к востоку от Фуджейры.

Ранее сервис по морским перевозкам Lloyd's List сообщал, что захваченный вооруженными людьми в Оманском заливе танкер с асфальтом Asphalt Princess направляется в сторону Ирана и подает сигналы посредством автоматической идентификационной системы. Редактор Lloyd's List Ричард Мид отмечал, что сайт владельцев судна Asphalt Princess остаются недоступным, связи с судном и владельцами нет.

3 августа из данных сайта MarineTraffic.com стало известно благодаря автоматической системе оповещения, что четыре судна Queen Ematha, Golden Brilliant, Jag Pooja и Abyss, находящиеся в Оманском заливе, потеряли управление.

Иран заявляет о своей непричастности как к этим инцидентам, так и к нападению на танкер Mercer Street, в результате которого погибли два человека (граждане Великобритании и Румынии). Израиль, Великобритания и США обвиняют Тегеран в нападении.