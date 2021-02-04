В Ливане убит известный критик "Хизбаллы"

В четверг, 4 февраля, на юге Ливана был найден застреленным в своей машине известный критик "Хизбаллы", активист и издатель, руководитель исследовательского центра Локман Слим, передает агентство Reuters.

Сообщается, что Слим был убит выстрелом в голову. Его мобильный телефон был обнаружен на обочине дороги.

Близкие Локмана Слима узнали о его гибели, когда находились в полицейском участке, подавая заявление о его исчезновении.

Проводится расследование.

Руководство "Хизбаллы" не комментирует этот инцидент.

После того, как стало известно об убийстве Слима, около Дворца правосудия в Бейруте началась акция протеста. На плакатах написано: "Государство террора: взрывы, похищения, убийства".

Хронология нападений на видных ливанских политических деятелей, высокопоставленных военных и известных журналистов

4 февраля 2021. На юге Ливана застрелен известный критик "Хизбаллы" Локман Слим.

27 декабря 2013. В результате взрыва в Бейруте убит бывший министр экономики Ливана Мухаммад Шаттах.

19 октября 2012. В результате взрыва заминированного автомобиля погиб глава полицейской разведки генерал-майор Виссам аль-Хасан, в прошлом приближенный Рафика Харири.

4 апреля 2012. Предпринята попытка убийства лидера ливанских фалангистов Самира Джаджа. В него стреляли из снайперской винтовки.

10 сентября 2008. В результате взрыва автомобиля погиб высокопоставленный активист просирийской партии, представитель друзской общины Ливана Шейх Салех Ариди.

12 декабря 2007. Убит начальник оперативного отдела армии Ливана бригадный генерал Франсуа аль-Хадж. Еще не менее пяти человек погибли, десятки людей ранены.

19 сентября 2007. Убит Анутан Ранем, депутат парламента от партии фалангистов.

13 июня 2007. Убит Валид Эйдо, председатель парламентской фракции антисирийской партии "Аль-Мустакбаль".

21 ноября 2006. Убит министр промышленности, лидер партии фалангистов Пьер Жмайель, сын бывшего президента Ливана Амина Жмайеля.

25 сентября 2005. Покушение на независимую журналистку Мэю Чидиак, сотрудницу Lebanese Broadcasting Corporation (LBC). Она была тяжело ранена. Врачи ампутировали ногу и руку пострадавшей.

12 июля 2005. Ранен вице-премьер ливанского правительства, министр обороны Ливана Элиас Мурр, зять президента Ливана Эмиля Лахуда. В результате взрыва погибли несколько человек.

21 июня 2005. Убит бывший генсек компартии Ливана Джордж Хауи.

3 июня 2005. Убит оппозиционный журналист Самир Касир, работавший в издании "Ан-Нахар".

14 февраля 2005. В Бейруте убит экс-премьер Ливана Рафик Харири. Тяжело ранены сопровождавшие его бывший министр экономики Базель Флейхан и депутат парламента Атеф Мадждалани. В общей сложности в результате взрыва погибли более 20 человек.

6 октября 2004. Тяжело ранен бывший министр экономики Ливана Маруан Хамадэ.