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NEWSru.co.il :: Ближний Восток4 января 2022 г., 15:03

Египетские источники сообщают об освобождении Рами Шаата – террориста и сына палестинского премьера

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Египетский полицейский у пустой клетки для осужденных

Источники в юридической системе Египта сообщают об освобождении политического активиста палестинского происхождения Рами Шаата – сына бывшего премьер-министра Палестинской администрации Набиля Шаата, сподвижника лидера ООП Ясира Арафата.

Шаат, принимавший активное участие в "финиковой революции" 2011 года, приведшей к свержению президента Хусни Мубарака, был египетским координатором антиизраильского движения BDS, призывающего к бойкоту и санкциям против еврейского государства.

В 2019 году он был арестован по обвинению в поддержке террористической деятельности, а год спустя был внесен в список террористов. Как сообщается, после освобождения он будет выслан во Францию.


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