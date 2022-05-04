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NEWSru.co.il :: Ближний Восток4 мая 2022 г., 10:36

Боевые столкновения курдов и иракцев с Синджаре, тысячи беженцев

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Один военнослужащий иракской армии погиб и двое получили ранения в столкновениях с боевиками Рабочей партии Курдистана в расположенном на севере Ирака районе Синджар, основное население которого – язиды.


Также сообщается о гибели нескольких курдских боевиков, о том, что правительственные войска задействуют артиллерию. Правительственные войска требуют от местного населения выдать боевиков РПК, езиды отказываются. Обе стороны возлагают друг на друга ответственность за столкновения.

Тысячи человек уже покинули Синджар. Им пришлось стать беженцами во второй раз – впервые они покинули свои дома из-за боевиков "Исламского государства", проводивших против езидов политику геноцида. Жизнь местного населения только-только стала налаживаться.

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