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NEWSru.co.il :: Ближний Восток4 октября 2021 г., 12:00

Амос Хохштейн снова назначен спецпосланником президента США на переговорах между Израилем и Ливаном

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Амос Хохштейн (справа) c президентом США Джо Байденом

Белый дом объявил о замене своего представителя на переговорах о демаркации границы эксклюзивных экономических зон между Израилем и Ливаном.

Предыдущий представитель, кадровый дипломат Джон Десроше, выступавший посредником на переговорах с октября 2020 года, назначен поверенным в делах в посольстве США в Катаре.

Его место займет старший советник государственного департамента по вопросам энергетической безопасности Амос Хохштейн, занимавший эту позицию при президенте Бараке Обаме.


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