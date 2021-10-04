Амос Хохштейн снова назначен спецпосланником президента США на переговорах между Израилем и Ливаном

Белый дом объявил о замене своего представителя на переговорах о демаркации границы эксклюзивных экономических зон между Израилем и Ливаном.

Предыдущий представитель, кадровый дипломат Джон Десроше, выступавший посредником на переговорах с октября 2020 года, назначен поверенным в делах в посольстве США в Катаре.

Его место займет старший советник государственного департамента по вопросам энергетической безопасности Амос Хохштейн, занимавший эту позицию при президенте Бараке Обаме.