Амос Хохштейн снова назначен спецпосланником президента США на переговорах между Израилем и Ливаном
Белый дом объявил о замене своего представителя на переговорах о демаркации границы эксклюзивных экономических зон между Израилем и Ливаном.
Предыдущий представитель, кадровый дипломат Джон Десроше, выступавший посредником на переговорах с октября 2020 года, назначен поверенным в делах в посольстве США в Катаре.
Его место займет старший советник государственного департамента по вопросам энергетической безопасности Амос Хохштейн, занимавший эту позицию при президенте Бараке Обаме.
Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
// NEWSru.co.il // Экономика // 30 сентября 2021
Компания Energean начала бурение скважин на израильской территории, на которую претендует Ливан
Компания Energean начала бурение скважин на израильской территории, на которую претендует Ливан
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 29 апреля 2021
Израиль согласился на возобновление переговоров по морской границе с Ливаном
Израиль согласился на возобновление переговоров по морской границе с Ливаном