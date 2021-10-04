СМИ: израильская делегация побывала в Баку на фоне иранских учений, Азербайджан может купить "Хец 3"
Саудовская газета "Элаф" пишет, что на прошлой неделе в Азербайджан направилась делегация израильских силовых структур, чтобы поддержать Баку в условиях обострившегося кризиса в отношениях с Тегераном.
Израильтяне, говорится в публикации, заверили азербайджанских коллег в готовности оказать поддержку в случае враждебных действий с иранской территории.
Источники "Элаф" сообщают, что два истребителя пятого поколения F-35 израильских ВВС постоянно находятся в Азербайджане. И Израиль готов при необходимости перебросить в эту страну дополнительные самолеты.
На этом фоне появилась информация о возможной скорой закупке Азербайджаном израильских систем противоракетной обороны "Хец 3" (Arrow 3).
Израиль и Азербайджан поддерживают тесное оборонное сотрудничество. Согласно публикациям СМИ, израильские спецслужбы используют азербайджанскую территорию как базу для действий против Ирана.
Официальный Баку обвиняет Иран в контрабанде товаров в Армению по трассе, которая в ходе Второй Карабахской войны была передана Азербайджану, но находится под контролем российских миротворцев.
На прошлой неделе вооруженные силы Ирана провели военные учения вблизи границы с Азербайджаном на северо-западе страны. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что у граждан страны появились справедливые вопросы относительно того, почему Иран раньше не проводил учения на границе с Азербайджаном, когда ряд территорий в Карабахе находились под контролем вооруженных сил Армении.
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