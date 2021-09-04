Сирия согласилась предоставить свою территорию для транспортировки газа из Египта в Ливан

Власти Сирии дали согласие предоставить свою территорию для транспортировки газа и электроэнергии в Ливан, который столкнулся с сильным экономическим кризисом, в том числе в топливной сфере, сообщает "Интерфакс".

Министр энергетики Ливана Раймонд Гаджар сообщил, что на следующей неделе состоится четырехсторонняя (ливано-сирийско-иордано-египетская) встреча, во время которой будет составлена рабочая программа осуществления этого проекта, передает "Аль-Манар".

Об этом стало известно после встречи в Дамаске ливанской делегации, возглавляемой исполняющей обязанности вице-премьера Зейной Акар, с главой сирийского МИДа Сирии Фейсалом Мекдадом и министром нефти Сирии Бассамом Тоуме. Это первый официальный визит представителей правительства Ливана в Дамаск с 2011 года.

Ливан рассчитывает заключить сделки на импорт газа из Египта и электричества из Иордании, причем поставки должны осуществляться при помощи инфраструктуры Сирии.

По словам представителя делегации Ливана Насри Хури, Сирия готова "обеспечить транзит египетского газа и иорданского электричества через сирийскую территорию". "Стороны согласились сформировать совместную группу для проработки технических деталей", - добавил он.

Глава организации "Хизбалла" Хасан Насралла уже прокомментировал готовность Сирии помочь Ливану в разрешении кризиса, заметив, что "приветствует все, что пойдет Ливану на пользу". Однако Насралла подчеркнул, что не верит в успех этого проекта, так как, по его мнению, осуществлению поставок помешают Соединенные Штаты.

Между тем, представитель госдепартамента США заявил, что Ливан обойдется без иранского топлива, поставки которого из Ирана в Ливан являются не больше чем "рекламным ходом "Хизбаллы".

Напомним, в конце августа Насралла сообщил, что "Хизбалла" договорилась с "иранскими братьями" о поставке в Ливан трех танкеров с топливом.