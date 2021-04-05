13 обнаженных женщин и один израильтянин на балконе в Дубае. Подробности скандала

Вечером в субботу, 3 апреля, полиция Дубая арестовала группу людей по обвинению в публичном разврате. Аресты были произведены вскоре после того, как в социальных сетях были распространены кадры видеозаписей, на которых была показана группа обнаженных молодых женщин, средь бела дня позирующих на балконе в престижном районе Дубай Марина.

СМИ сообщали, что среди задержанных оказался израильтянин, снимавший "голое видео". В министерстве иностранных дел Израиля заявили, что информация проверяется.

Группа Detained in Dubai утверждала, что арестованных несколько. При этом говорилось, что задержанные позировали для некого израильского сайта. В случае осуждения им будут грозить длительные сроки тюремного заключения и крупные штрафы.

Издание The National (ОАЭ) сообщало, что перед камерами позировали более десяти обнаженных женщин, что, по всей видимости, было "рекламным ходом".

Если эти действия будут признаны судом Эмиратов просто "непристойным поведением", то задержанные могут получить до полугода лишения свободы и штраф в размере 5000 дирхамов (около 1400 долларов США). Если же суд признает их виновными в "производстве и распространении порнографических материалов", то, по законам ОАЭ, им грозят более длительные тюремные сроки и штраф не менее 250 тысяч дирхамов (более 68 тысяч долларов США). Обвинение в "непристойном поведении" грозит моделям, участвовавшим в съемках, но оператор, снимавший эти кадры, может быть обвинен в более серьезном преступлении.

Судя по кадрам, попавшим в соцсети и СМИ, в фотосессии или видеосъемках участвовали не менее 13 женщин, позировавших на балконе обнаженными. Никаких сведений об их национальности или гражданстве не публикуется. Возможно, они не стремились к публичности. Но их было видно из окон и с балконов соседних зданий. Кадры, снятые случайными свидетелями, попали в соцсети и получили "вирусное" распространение.

Отметим, что правоохранительные органы Дубая действовали исключительно оперативно, задержав подозреваемых в считанные часы после того, как "голое видео" попало в соцсети. Задержаны ли все причастные к съемкам, неизвестно.

Секс-контроль в Эмиратах: 11 правил для иностранных туристов

Строгие нравы, царящие в ОАЭ, гарантируют низкий уровень преступности. Но иностранец, оказавшийся в этой стране, сам того не ведая, может оказаться преступником, что сопряжено с риском провести длительное время за решеткой.

(Автор: Департамент иностранных дел и внешней торговли Австралии (DFAT). Опубликовано агентством AAP)

1. Правило среднего пальца: сквернословие и грубые жесты считаются в ОАЭ преступлением и могут караться крупным штрафом.

2. Не целоваться: публичные проявления любовных отношений, такие как объятия или поцелуи, считаются нарушением нравственных норм, принятых в обществе. Нарушение может караться арестом.

3. Быть при деньгах: использование поддельных чеков или неоплата счетов может привести к заключению в тюрьму и штрафам.

5. Не приставать к женщинам: не следует заговаривать с местными женщинами, засматриваться на них или грубить им.

6. Не фотографировать людей: снимать камерой местных жителей, особенно женщин, без соответствующего разрешения считается нарушением закона и может повлечь арест или штраф.

7. Особые правила на Рамадан: в течение священного для мусульман месяца Рамадан иностранцам в ОАЭ рекомендуется не есть, не пить и не курить от восхода до заката, в местах, где их могут увидеть мусульмане.

8. Секс-контроль: внебрачный секс в ОАЭ запрещен – нарушители могут быть арестованы и наказаны. Законом караются также гомосексуальные связи и проституция. Наказание может быть очень суровым.

9. Выпил – не садись за руль: в ОАЭ полностью запрещено вождение после употребления алкоголя, независимо от дозы.

10. Скажи "нет" наркотикам: если в других странах этот лозунг кем-то и не воспринимается всерьез, то в ОАЭ таким людям делать нечего. Власти Эмиратов декларируют "нулевую терпимость" к любым наркотическим препаратам. Нарушение карается крупным штрафом и длительным тюремным сроком. Известны случаи, когда за распространение наркотиков иностранцев приговаривали к пожизненному заключению или даже к смертной казни.

11. Осторожно с лекарствами: препарат, прописанный вам врачом в другой стране, может быть запрещен в ОАЭ. Проверьте это, прежде чем попытаетесь ввезти лекарство в Эмираты.