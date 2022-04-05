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NEWSru.co.il :: Ближний Восток5 апреля 2022 г., 12:30

Суд ОАЭ приговорил гражданку Израиля к смертной казни за контрабанду наркотиков

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Суд ОАЭ приговорил гражданку Израиля к смертной казни за контрабанду наркотиков

Суд эмирата Абу-Даби приговорил к смертной казни 42-летнюю гражданку Израиля, признанную виновной в наркоторговле на территории в Объединенные Арабские Эмираты, сообщает обозреватель портала ynet Итамар Айхнер.

Жительница одного из пригородов Хайфы, владелица фотостудии, была задержана марте в 2021 году с 500 граммами кокаина. Она утверждает, что наркотики были ей подкинуты. Адвокат намерен обжаловать приговор в суде вышестоящей инстанции.

Газета "Гаарец" сообщает имя приговоренной - Фидаа Киван


В министерстве иностранных дел Израиля сообщили, что им известно о данном деле, и консульский отдел занимается им.

СМИ отмечают, что смертные приговоры в ОАЭ как правило заменяются длительным тюремным заключением, однако подчеркивают, что это первый смертный приговор осужденному с израильским гражданством.

Стоит отметить, что это не единственный случай ареста израильтян в ОАЭ за контрабанду наркотиков. Однако в остальных случаях либо приговоры были мягче, либо судебный процесс еще продолжается. В одном из случаев речь идет о жителе Лода Халиле Дасуки, арестованном в Дубае за контрабанду полутонны кокаина.

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