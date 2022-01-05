"Аль-Майядин": на востоке Сирии атакована американская военная база

Связанный с "Хизбаллой" ливанский телеканал "Аль-Майядин" сообщает, что на территории базы возглавляемой США коалиции, расположенной в провинции Дир аз-Зур на востоке Сирии, разорвалось несколько артиллерийских снарядов. Пострадавших не было, но был нанесен ущерб.

Несколькими часами ранее, в ночь на 5 января несколько ракет "Град" были использованы при обстреле американской военной базы, расположенной в Международном аэропорту Багдада. По первоначальной информации, они были запущены из расположенного неподалеку шиитского района.

Активизацию атак против американских целей в Ираке и Сирии следует связывать со второй годовщиной ликвидации американцами командующего подразделением "Кудс" Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани.