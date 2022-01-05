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NEWSru.co.il :: Ближний Восток5 января 2022 г., 10:17

Шантаж с помощью deepfake-порно: в Египте покончила с собой 17-летняя студентка

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Египетская полиция арестовала нескольких человек по подозрению в доведении до самоубийства 17-летней Пасант Халид. Девушку шантажировали с помощью "голых фотографий", изготовленных по технологии deepfake.


Согласно материалам дела, они наложили лицо Пасант на непристойные фото и требовали от Халид принять ухаживания одного из них, угрожая в противном случае опубликовать порнографические изображения. Когда она отказалась, фото начали распространять в ее родной деревне.

Шантаж и публикация фото стали причиной глубокой депрессии Халид. Она рассказала близким, что изображение фальсифицировано, но в прошлую пятницу, 31 декабря, когда ее отец отправился в мечеть, она покончила с собой, отравившись таблетками.

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