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NEWSru.co.il :: Ближний Восток5 января 2022 г., 14:47

Египетским мусульманам разрешили праздновать рождество

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Египетским мусульманам разрешили праздновать рождество

Высший совет по религиозным предписаниям Египта, "Дар аль-Ифта", принял фетву, призванную положить конец конфликту вокруг празднования Нового года и рождества в стране, подавляющее большинство граждан которой составляют мусульмане.

Согласно религиозному предписанию, которое цитирует газета Egypt Independent, в рождество отмечается день рождения пророка Иссы, которого сделало бессмертным упоминание в Коране. Мусульмане, так же, как и христиане, считают появление Иисуса на свет чудесным.

Ведущей христианской конфессией Египта являются копты, численность которых составляет, по различным оценкам, 5-20 миллионов человек. Религиозные праздники они отмечают по Юлианскому календарю.


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