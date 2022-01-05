Сирийские СМИ: деревня Аль-Хария подверглась артиллерийскому обстрелу из Израиля. Комментарии ЦАХАЛа

В среду, 5 января, около 22:15 в сирийских СМИ появились сообщения о том, что деревня Аль-Хария в мухафазе Кунейтра подверглась артиллерийскому обстрелу с территории Израиля. Огонь велся из танковых орудий.

Жители приграничных районов Сирии также сообщают об облете территории самолетами ЦАХАЛа.

О раненых или причиненном ущербе не сообщается.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что вечером были замечены несколько подозрительных человек на военных вышках на сирийской территории, недалеко от расположения израильских сил. Израильскими военнослужащими было запущенно несколько осветительных снарядов, а также было произведено несколько выстрелов из артиллерийских орудий для того, чтобы вынудить подозрительных лиц отойти от границы.