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NEWSru.co.il :: Ближний Восток5 января 2022 г., 22:29

Сирийские СМИ: деревня Аль-Хария подверглась артиллерийскому обстрелу из Израиля. Комментарии ЦАХАЛа

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Сирийские СМИ: деревня Аль-Хария подверглась артиллерийскому обстрелу из Израиля

В среду, 5 января, около 22:15 в сирийских СМИ появились сообщения о том, что деревня Аль-Хария в мухафазе Кунейтра подверглась артиллерийскому обстрелу с территории Израиля. Огонь велся из танковых орудий.

Жители приграничных районов Сирии также сообщают об облете территории самолетами ЦАХАЛа.

О раненых или причиненном ущербе не сообщается.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что вечером были замечены несколько подозрительных человек на военных вышках на сирийской территории, недалеко от расположения израильских сил. Израильскими военнослужащими было запущенно несколько осветительных снарядов, а также было произведено несколько выстрелов из артиллерийских орудий для того, чтобы вынудить подозрительных лиц отойти от границы.


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