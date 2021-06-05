"Бригады Изаддина аль-Касама" показали журналистам подземную инфраструктуру ХАМАСа

Через две недели после завершения антитеррористической операции "Страж стен", во время которой, по данным ЦАХАЛа, было уничтожено более 100 километров туннелей ХАМАСа, "Бригады Изаддина аль-Касама" (военное крыло ХАМАСа) провели "экскурсию" по своей подземной инфраструктуре для корреспондентов "Аль-Джазиры".

По словам журналистов, во время "экскурсии", которая продолжалась несколько часов, их сопровождал один из боевиков, показывавший им туннели, склады оружия, площадки для запуска ракет, а также командно-диспетчерские пункты, оборудованные средствами связи и увешанные картами.

"Гид" заявил, что "Бригады Изаддина аль-Касама" признают, что израильские ВВС причинили некоторый ущерб подземной инфраструктуре, однако большая часть повреждений была устранена сразу после окончания обстрелов. Он также подчеркнул, что военное крыло ХАМАСа разработало "механизм, позволяющий изолировать участки туннелей, пострадавшие от израильских атак".

Накануне израильский блогер "Абу Али", считающийся специалистом по ближневосточным террористическим группировкам, опубликовал в своем Telegram-канале сообщение о том, что северное крыло "Бригад Изаддина аль-Касама" (боевики ХАМАС) в секторе Газы объявило о наборе новобранцев.

Отметим, что набор новобранцев ХАМАС начал через две недели после завершения ЦАХАЛом антитеррористической операции "Страж стен", в ходе которой, по данным израильской разведки, были убиты сотни боевиков. ХАМАС подтверждал гибель десятков командиров и рядовых боевиков.