"Анадолу": на переговорах в Египте ХАМАС согласился закрепить режим прекращения огня с Израилем

Во вторник, 5 октября, турецкое информационное агентство "Анадолу" сообщило, что на переговорах с ХАМАС, которые проходят в Египте, достигнута договоренность о восстановлении сектора Газы и закреплении режима прекращения огня с Израилем. Агентство ссылается при этом на источник в делегации ХАМАСа.

Источник сообщил, что в понедельник, 4 октября, палестинская делегация провела переговоры с главой египетской разведки Аббасом Камалем. По словам собеседника агентства, на переговорах был достигнут прогресс по вопросам, касающимся восстановления сектора и ослаблении блокады.

В ХАМАСе утверждают, что Египет пообещал предпринять серию шагов для улучшения экономической ситуации в Газе и разрешить ввоз товаров через КПП "Рафах".

В сообщении агентства отмечается, что редакции не удалось получить официальные комментарии ни от властей Египта, ни от ХАМАСа.