Иерусалим:
16 - 25°
Тель-Авив:
21 - 28°
Эйлат:
22 - 33°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Ближний Восток5 октября 2021 г., 09:47

Ливан возобновляет переговоры с МВФ

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Ливан возобновляет переговоры с МВФ

Премьер-министр Ливана Наджиб Микати направил в Международный валютный фонд послание с предложением возобновить консультации о предоставлении Ливану экстренной экономической помощи. Предполагается, что встреча состоится в ближайшие дни.

Переговоры с МВФ были сорваны в июне 2020 года после того, как политики и руководство ливанских банков выступили против уже согласованного пакета помощи. Тот предусматривал проведения жестких мер по оздоровлению коррумпированной экономики.

Последовавший вскоре за провалом переговоров взрыв в порту Бейрута был воспринят как проявление краха ливанского государства. Он вызвал отставку ливанского правительства. Новое, возглавляемое Микати, было приведено к присяге совсем недавно.


За последние два года ливанский фунт потерял более 90% своей стоимости, около двух третей населения Ливана оказались за чертой бедности. Без международной помощи преодолеть кризис будет крайне сложно.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
 

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

20:24 "Анадолу": на переговорах в Египте ХАМАС согласился закрепить режим прекращения огня с Израилем
17:33 Телеканал "Аль-Арабия" о поисках Рона Арада: "Мосад" провел операции в Ливане и Сирии
14:45 "Аль-Раи аль-Юм": для выяснения судьбы Рона Арада "Мосад" похитил иранского генерала в Сирии
12:25 Король Абдалла и президент Асад побеседовали впервые за 10 лет
10:45 Советники по национальной безопасности США и Израиля проведут консультации по иранскому вопросу
09:47 Ливан возобновляет переговоры с МВФ
16:43 Посольство Ирана на Кипре: "Обвинения Израиля беспочвенны"
15:41 МИД Азербайджана: на границе с Ираном нет израильских военных
12:00 Амос Хохштейн снова назначен спецпосланником президента США на переговорах между Израилем и Ливаном
09:23 В Турции обнаружены сотни античных гробниц
Загрузка...