Ливан возобновляет переговоры с МВФ

Премьер-министр Ливана Наджиб Микати направил в Международный валютный фонд послание с предложением возобновить консультации о предоставлении Ливану экстренной экономической помощи. Предполагается, что встреча состоится в ближайшие дни.

Переговоры с МВФ были сорваны в июне 2020 года после того, как политики и руководство ливанских банков выступили против уже согласованного пакета помощи. Тот предусматривал проведения жестких мер по оздоровлению коррумпированной экономики.

Последовавший вскоре за провалом переговоров взрыв в порту Бейрута был воспринят как проявление краха ливанского государства. Он вызвал отставку ливанского правительства. Новое, возглавляемое Микати, было приведено к присяге совсем недавно.

За последние два года ливанский фунт потерял более 90% своей стоимости, около двух третей населения Ливана оказались за чертой бедности. Без международной помощи преодолеть кризис будет крайне сложно.