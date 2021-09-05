"Аль-Кудс": ШАБАК удалил 2000 имен из списка получателей "катарского гранта" в Газе

Газета "Аль-Кудс" пишет, что катарский посланник Мухаммад аль-Эмади передал руководству террористической организации ХАМАС утвержденный властями Израиля список потенциальных получателей "катарского гранта".

В публикации сказано, что после проверки общей службы безопасности Израиля (ШАБАК) из списка были удалены около 2000 имен. Что вызвало недовольство со стороны руководства ХАМАСа

Переговоры продолжаются.

Несколько недель назад министр обороны Израиля Бени Ганц объявил о достижении договоренности, которая позволяет возобновить выплату катарских пособий нуждающимся жителям сектора Газы. Выплаты были прекращены более трех месяца назад, с началом антитеррористической операции "Страж стен".

Катар готов переводить средства на банковский счет ООН, оттуда они будут поступать в банки сектора и распространяться среди нуждающихся. Эта процедура позволит сделать выплату прозрачной – деньги уже не будут ввозиться наличными. Из механизма исключена правящая в Газе террористическая группировка ХАМАС. Кроме того, списки получателей пособия утверждаются Израилем – это позволить предотвратить выплаты семьям, связанным с действующими в секторе группировками. Неурегулированным остается вопрос о выплате зарплат служащим общественного сектора, которые также выплачивал Катар.

До операции "Страж стен" в Газу ежемесячно ввозилось 30 миллионов долларов наличными, более половины этой суммы шло на пособия нуждающимся, составлявшие 100 шекелей, остальное – на зарплаты и оплату топлива, необходимого электростанции Газы.