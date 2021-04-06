"Голый" скандал в Дубае: среди задержанных девушки из Украины, России, Беларуси, Молдовы

Украинское агентство УНИАН сообщает, что 11 девушек, задержанных за "голую фотосессию" в Дубае, оказались украинками. Эти сведения предоставил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

"Украинское консульство в Дубае взаимодействует с местными правоохранителями для обеспечения соблюдения прав украинок и выяснения всех обстоятельств этого дела", – отметил он. По словам Николенко, 6 апреля украинский консул должен посетить задержанных.

Информация об этом инциденте по-прежнему противоречивая. В ряде публикаций говорится о 40 задержанных. Сообщается, что среди них есть девушки из России, Беларуси, Украины и Молдовы, а съемки якобы вел израильтянин.

Телеграм-канал Mash передает, что задержан 33-летний IT-предприниматель, основатель компании Involta Алексей Концов. Британский таблоид Daily Mail пишет, что задержанный утверждает, что просто находился с соседней квартире и снял то, что происходило на балконе поблизости. При этом он говорит, что совершил "роковую ошибку", поделившись этим видео в соцсетях.

СМИ публикуют имена некоторых участниц фотосессии, что уже вызвало несколько скандалов и обвинений в клевете.

Выдвигалось предположение, что съемки велись для израильской версии некого американского "сайта для взрослых".

Вечером в субботу, 3 апреля, полиция Дубая арестовала группу людей по обвинению в публичном разврате. Аресты были произведены вскоре после того, как в социальных сетях были распространены кадры видеозаписей, на которых была показана группа обнаженных молодых женщин, средь бела дня позирующих на балконе в престижном районе Дубай Марина.

СМИ сообщали, что среди задержанных оказался израильтянин, снимавший "голое видео". В министерстве иностранных дел Израиля заявили, что информация проверяется.

Группа Detained in Dubai утверждала, что задержанные позировали для некого израильского сайта.

Британский таблоид The Sun опубликовал фотографию без ретуши, сделанную с "того самого балкона". Благодаря этому снимку видно, что в съемках участвовали не менее 17 девушек-моделей.

Если эти действия будут признаны судом Эмиратов просто "непристойным поведением", то задержанные могут получить до полугода лишения свободы и штраф в размере 5000 дирхамов (около 1400 долларов США). Если же суд признает их виновными в "производстве и распространении порнографических материалов", то, по законам ОАЭ, им грозят более длительные тюремные сроки и штраф не менее 250 тысяч дирхамов (более 68 тысяч долларов США). Обвинение в "непристойном поведении" грозит моделям, участвовавшим в съемках, но оператор, снимавший эти кадры, может быть обвинен в более серьезном преступлении.

Отметим, что правоохранительные органы Дубая действовали исключительно оперативно, задержав подозреваемых в считанные часы после того, как "голое видео" попало в соцсети. Задержаны ли все причастные к съемкам, неизвестно.

5 апреля агентство РИА Новости со ссылкой на генконсульство РФ сообщало, что за "голую фотосессию" в Дубае задержаны 40 человек, включая восемь россиянок. Однако позже генконсульство РФ в Дубае и северных эмиратах заявило агентству РИА Новости, что среди девушек, задержанных за съемку обнаженными на балконе одной из башен Дубая, нет гражданок РФ.

Строгие нравы, царящие в ОАЭ, гарантируют низкий уровень преступности. Но иностранец, оказавшийся в этой стране, сам того не ведая, может оказаться преступником, что сопряжено с риском провести длительное время за решеткой.

(Автор: Департамент иностранных дел и внешней торговли Австралии (DFAT). Опубликовано агентством AAP)

1. Правило среднего пальца: сквернословие и грубые жесты считаются в ОАЭ преступлением и могут караться крупным штрафом.

2. Не целоваться: публичные проявления любовных отношений, такие как объятия или поцелуи, считаются нарушением нравственных норм, принятых в обществе. Нарушение может караться арестом.

3. Быть при деньгах: использование поддельных чеков или неоплата счетов может привести к заключению в тюрьму и штрафам.

4. Не ходить раздетыми: везде, кроме бассейна или пляжа, женщина должна быть одета. В Эмиратах считается неприличным носить прозрачную одежду, платья, открывающие ноги выше колена, а также одежду с открытыми животом, плечами или спиной.

5. Не приставать к женщинам: не следует заговаривать с местными женщинами, засматриваться на них или грубить им.

6. Не фотографировать людей: снимать камерой местных жителей, особенно женщин, без соответствующего разрешения считается нарушением закона и может повлечь арест или штраф.

8. Секс-контроль: внебрачный секс в ОАЭ запрещен – нарушители могут быть арестованы и наказаны. Законом караются также гомосексуальные связи и проституция. Наказание может быть очень суровым.

9. Выпил – не садись за руль: в ОАЭ полностью запрещено вождение после употребления алкоголя, независимо от дозы.

10. Скажи "нет" наркотикам: если в других странах этот лозунг кем-то и не воспринимается всерьез, то в ОАЭ таким людям делать нечего. Власти Эмиратов декларируют "нулевую терпимость" к любым наркотическим препаратам. Нарушение карается крупным штрафом и длительным тюремным сроком. Известны случаи, когда за распространение наркотиков иностранцев приговаривали к пожизненному заключению или даже к смертной казни.

11. Осторожно с лекарствами: препарат, прописанный вам врачом в другой стране, может быть запрещен в ОАЭ. Проверьте это, прежде чем попытаетесь ввезти лекарство в Эмираты.