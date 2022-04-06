SOHR: Россия выводит войска из центральной Сирии, на ее место приходит Иран

Как сообщает организация The Syrian Observatory for Human Rights, бойцы Корпуса стражей Исламской революции, боевики "Хизбаллы" и солдаты элитной 4-й бронетанковой дивизии сирийской армии наращивают присутствие в районе военной базы "Махин" к востоку от Хомса.

Ранее база, на которой расположен второй по объему склад военного оборудования в Сирии, находилась под контролем российских войск и пророссийского 5-го армейского корпуса. Однако россиян и их сателлитов передислоцировали в район аэропорта Пальмиры.

В лагере "Махин" и ранее базировались бойцы КСИР, участвующие в борьбе против "Исламского государства". Однако в последние дни туда прибыл конвой из 40 транспортных средств Корпуса, не считая автомобили "Хизбаллы".