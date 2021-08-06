ImageSat: Иран осуществил замену поврежденной плавучей разведывательной базы в Красном море

Израильская компания ImageSat International, являющаяся оператором спутника наблюдения Eros-B и предоставляющая разведывательные решения, передала редакции NEWSru.co.il и другим СМИ снимки, на которых показано, что иранский разведывательный корабль "Савиз", атакованный в Красном море в апреле этого года, недавно был заменен аналогичным кораблем. При этом "Савиз" буксируют в Иран.

ImageSat сообщает, что теперь роль плавучей разведывательной базы иранского "Корпуса стражей исламской революции" играет корабль "Бехшад" (MMSI: 422036200).

Перемещение корабля "Савиз" было осуществлено с помощью буксиров Green Hill (флаг Сент-Китс и Невис) и Baltic Pearl (флаг Либерии).

В отчете ImageSat сказано, что 3 июля корабль "Бехшад" покинул иранский порт Бандар-Аббас, а 12 июля приблизился к "Савизу". 21 июля была начата буксировка "Савиза" в сторону Ирана, 26 июля он был замечен к югу от Йемена, 5 августа находился к западу от Омана, в настоящее время продолжается движение в сторону Оманского залива, к иранскому побережью.

Отмечается также, что за "Бехшадом" из Ирана следовали иранских два грузовых судна: "Голсан" (MMSI: 422032800) и "Элиана" (MMSI: 422038600). Оба этих судна находятся под американскими санкциями. 27 июля они остановились неподалеку от точки, где находится "Бехшад" (похожие действия наблюдались и при размещении "Савиза").

Таким образом, можно предположить, что КСИР осуществил замену поврежденной плавучей разведывательной базы в Красном море.

Напомним, что 5 апреля 2021 года иранские СМИ сообщали, что в южной части акватории Красного моря, недалеко от берегов Эритреи, подвергся атаке иранский корабль "Савиз", который используется в качестве разведывательно-диверсионной базы "Корпусом стражей исламской революции". Иранское агентство Tasnim заявляло, что взорвались мины, прикрепленные к корпусу судна "Савиз".

Саудовский телеканал "Аль-Хадит" передавал, что, по всей вероятности, ответственность за атаку несет Израиль.

Сухогруз "Савиз" не совершал перевозок, а по большей части находился у берегов Йемена. На его борту постоянно размещались вооруженные бойцы, а также скоростные лодки, используемые КСИР, но не нужные гражданским судам.

Американский источник сообщал изданию The New York Times, что Израиль якобы уведомил власти США о том, что израильтяне стоят за этой атакой. Тот же источник заявлял, что речь идет о возмездии за атаки иранцев на израильские суда. Официальные лица в США и Израиле никаких комментариев по поводу этого инцидента не давали.