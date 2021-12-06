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NEWSru.co.il :: Ближний Восток6 декабря 2021 г., 19:50

ХАМАС недоволен Египтом и угрожает Израилю новым витком эскалации

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ХАМАС недоволен Египтом и угрожает Израилю новым витком эскалации

Сайт телеканала "Аль-Джазира" приводит выдержку из беседы с высокопоставленным источником в Исламском движении сопротивления (ХАМАС), который выражает недовольство Египтом, выступающим посредником на переговорах с Иерусалимом и Рамаллой, и угрожает Израилю новым витком эскалации.

Собеседник говорит о замедлении темпов восстановлении сектора Газы, о продолжающейся блокаде сектора, об ухудшении условий содержания палестинских заключенных в израильских тюрьмах. "Мы не допустим, чтобы нынешняя ситуация продолжалась. И мы докажем серьезность своих намерений", - заявляет он.


Высокопоставленный чиновник в иерархии ХАМАСа заявляет, что Египет не выполняет взятых на себя обязательств по восстановлению сектора Газы и оказанию помощи его жителям. Он также отметил, что Каир создает препятствия для палестинцев, которые бы хотели выехать из сектора.

Отметим, что рядом с этим материалов редакция "Аль-Джазиры" опубликовала большой материал с перечнем нарушений обещаний, данных Египтом, на переговорах между ХАМАС и администрацией Махмуда Аббаса.

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