ХАМАС недоволен Египтом и угрожает Израилю новым витком эскалации

Сайт телеканала "Аль-Джазира" приводит выдержку из беседы с высокопоставленным источником в Исламском движении сопротивления (ХАМАС), который выражает недовольство Египтом, выступающим посредником на переговорах с Иерусалимом и Рамаллой, и угрожает Израилю новым витком эскалации.

Собеседник говорит о замедлении темпов восстановлении сектора Газы, о продолжающейся блокаде сектора, об ухудшении условий содержания палестинских заключенных в израильских тюрьмах. "Мы не допустим, чтобы нынешняя ситуация продолжалась. И мы докажем серьезность своих намерений", - заявляет он.

Высокопоставленный чиновник в иерархии ХАМАСа заявляет, что Египет не выполняет взятых на себя обязательств по восстановлению сектора Газы и оказанию помощи его жителям. Он также отметил, что Каир создает препятствия для палестинцев, которые бы хотели выехать из сектора.

Отметим, что рядом с этим материалов редакция "Аль-Джазиры" опубликовала большой материал с перечнем нарушений обещаний, данных Египтом, на переговорах между ХАМАС и администрацией Махмуда Аббаса.