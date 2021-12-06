В иранском порту перевернулся военный корабль

В доке города Бандар-Аббас перевернулся строящийся военный корабль "Талаийе". По неподтвержденным данным, в результате инцидента погиб по меньшей мере один человек.

Официальные источники не подтверждают сведений о чрезвычайном происшествии, однако видео лежащего на боку корабля распространяются в социальных сетях.

Это не первое подобное чрезвычайное происшествие. В июне в порту Джаск загорелся и затонул вертолетоносец "Харг".