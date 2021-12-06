Глава Совбеза ОАЭ встретился с президентом Ирана, в Израиле обеспокоены

Глава Совета национальной безопасности Объединенных Арабских Эмиратов шейх Тахнун бин Зайид аль-Нахайян, прибывший с визитом в Тегеран, встретился с президентом Исламской республики Иран Эбрагимом Раиси.

Как сообщает WAM, официальное агентство новостей ОАЭ, "стороны обсудили перспективы консолидации двусторонних отношений, а также широкий круг вопросов, представляющих обоюдный интерес".

Шейх Тахнун также встретился со своим иранским коллегой Али Шамхани. Его визиту в Иран предшествовала состоявшаяся в ноябре поездка в Абу Даби заместителя министра иностранных дел Ирана Али Багери.

ОАЭ – ключевой участник возглавляемой Саудовской Аравией суннитской коалиции, призванной сдерживать иранскую экспансию. Однако нередко они действуют независимо.

Эмиссар Эмиратов направился в Иран после фактического провала очередного раунда проходящих в Вене переговоров о возвращении к соглашениям об иранской ядерной программе и на фоне ослабления американского влияния в регионе. Визит вызывает большую обеспокоенность и в Израиле.