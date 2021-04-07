New York Times: за атакой на иранское судно "Савиз" стоит Израиль

Американский источник сообщил изданию The New York Times, что Израиль якобы уведомил власти США о том, что израильтяне стоят за атакой на иранский разведывательный корабль "Савиз" в Красном море.

Этот источник говорит, что речь идет о возмездии за атаки иранцев на израильские суда.

Отметим, что речь идет об анонимном источнике. Официальные лица в США и Израиле никаких комментариев по поводу этого инцидента не дают.

5 апреля иранские СМИ сообщили, что в южной части акватории Красного моря, недалеко от берегов Эритреи, подвергся атаке иранский корабль "Савиз", который используется в качестве разведывательно-диверсионной базы Корпусом стражей Исламской революции.

Иранское агентство Tasnim заявляет, что взорвались мины, прикрепленные к корпусу судна "Савиз".

Саудовский телеканал "Аль-Хадит" утверждает, что, по всей вероятности, ответственность за атаку несет Израиль. По его информации, на данном этапе неподтвержденной, кораблю нанесен значительный ущерб, однако он остается на плаву.

Иран заявляет, что "Савиз" - сухогруз. Однако он не совершает перевозок, а по большей части находится у берегов Йемена. На его борту постоянно находятся вооруженные бойцы, а также скоростные лодки, используемые КСИР, но не нужные гражданским судам.

Добавим, что иностранные СМИ приписывают Израилю множество атак против принадлежащих Ирану судов в Красном и Средиземных морях. Последний случай произошел 13 марта, когда власти Ирана заявили, что подозревают Израиль в организации "террористического нападения" на иранское грузовое судно Shahr e Kord в Средиземном море.