Источники: сирийские наёмники пока не воюют против Украины

О том, что на стороне РФ в Украине воюют наемники из Сирии, в марте сообщали многие СМИ. Говорилось о сотнях или даже тысячах сирийцах, которые то ли уже отправлены на "украинский фронт", то вскоре туда отправятся. Но источники NEWSru.co.il, специализирующиеся на теме участия сирийских граждан в вооруженных конфликтах, передают, что в настоящее время сирийцы, по всей видимости, не участвуют в боевых действиях против Украины.

Информация по этому поводу противоречива. Официальных подтверждений нет ни с сирийской, ни с российской, ни с украинской стороны. Данная тема практически не обсуждается сирийскими государственными СМИ. Так, например, госагентство SANA не опубликовало ни одного сообщения по поводу возможной отправки бойцов армии Башара Асада в Украину, хотя публиковало утверждения о том, что в Украине против армии РФ воюют некие "сирийские террористы".

Военнослужащим и боевикам сирийских формирований, лояльных России, обещали солидный (по меркам Сирии) гонорар за выполнение полицейских функций в Украине. Однако очевидно, что функции "полиции" в Украине сирийцы не могут выполнять, прежде всего, из-за незнания украинского языка и местных реалий. Малоэффективны сирийцы и как воины, так как привыкли воевать в совершенно других природных условиях. Не говоря уже о сложностях взаимодействия сирийцев с военными, не говорящими по-арабски.

В начале марта западные СМИ сообщали, что российские военные вербуют в Сирии и некоторых других странах Ближнего Востока наемников для войны против Украины, предлагая им "гонорар" 1500-2000 долларов в месяц. 7 марта официальный представитель Пентагона Джон Кирби в интервью ведущему телеканала CNN Джейку Тапперу подтвердил: в американском оборонном ведомстве считают, что "президент России Владимир Путин пытается завербовать иностранных боевиков", в частности из Сирии, для войны в Украине.

11 марта министр обороны России Сергей Шойгу объявил на заседании Совета безопасности РФ, что его ведомство получает "огромное количество заявок от разного рода добровольцев из разных стран, которые хотели бы приехать в Луганскую и Донецкую народные республики для того, чтобы участвовать в том, как они считают, освободительном движении". "Самое большое количество – из стран Ближнего Востока: уже более 16 тысяч заявок", – тогда сказал Шойгу. Президент РФ Владимир Путин отреагировал на это так: "Если вы видите, что есть люди, которые хотят на добровольной основе, тем более не за деньги, приехать и оказать помощь людям, проживающим на Донбассе, – ну, что же, надо пойти им навстречу и помочь перебраться в зону боевых действий".

14 марта генеральный штаб вооруженных сил Украины заявлял, что около 400 сирийских наемников, собирающихся воевать против Украины, прибыли в РФ. Сообщалось, что после непродолжительной подготовки наемников планируется доставлять с авиабазы Хмеймим самолетами на авиабазу в Московской области. Отмечалось, что среди наемников члены так называемого "Ополчения национальной обороны" и подразделения 5-го корпуса вооруженных сил Сирии. При этом украинская разведка заявляла, что Россия обещает ежемесячно выплачивать иностранным наемникам суммы от 300 до 600 долларов США (хотя первоначально назывались суммы от 1500 до 2000 долларов США в месяц).

17 марта главное управление разведки при министерстве обороны Украины передавало, что недавно из России на военную базу "Хмеймим" в Сирии прибыли более 30 человек (в сообщении они были названы "боевиками"), получивших ранения в ходе боевых действий на украинской территории. Утверждалось, прибытие этих раненых снижает боевой дух сирийцев, которые еще недавно намеревались ехать в РФ для последующей отправки на территорию Украину. Отмечалось, что при вербовке российские военные уверяли сирийцев, что в Украине они будет исполнять исключительно полицейские функции на оккупированных территориях, однако наемников якобы отправляли в зоны боевых действий.

ГУР минобороны Украины уведомлял, что 15 марта для участия в боевых действиях против украинцев с военной базы "Хмеймим" в РФ было направлено 150 наемников. В дальнейшем планировалось отправлять по 300 наемников ежедневно. В общей сложности минобороны РФ рассчитывало, что для участия в войне против Украины будут завербованы до 40 тысяч сирийских наемников (соответствующее обещание дал президент Сирии Башар Асад).

Но 22 марта украинская военная разведка сообщила, что Сирия проваливает план привлечения боевиков к войне против Украины на стороне РФ. Тогда поступили сведения о встрече между командующим 8-й бригадой в южной сирийской провинции Дараа полковником Насимом Абу Ирра и генералом вооруженных сил РФ Александром Журавлевым (выполняет функции командующего российской группировкой в южных провинциях Сирии). Во время встречи российский генерал потребовал сформировать и предоставить список имен и личной информации боевиков из подразделений Абу Ирра и сил обороны Сирии, которые готовы к участию в войне против Украины. На что сирийский полковник не дал четкого ответа, пообещав выйти на связь после консультаций "с другими представителями руководящего состава 8-бригады".

При этом 31 марта американское издание The New York Times писало, что "первый контингент (сирийских) солдат прибыл в Россию для прохождения военной подготовки перед отправкой в Украину". Речь шла о не менее 300 сирийских военнослужащих, к которым в будущем могут присоединиться дополнительные сирийские силы.

За последнюю неделю в украинских СМИ не было ни одной публикации об участии сирийцев в боевых действиях против Украины. Не сообщали о подобном и российские СМИ. Складывается впечатление, что тема "сирийских добровольцев", поднятая около месяца назад Сергеем Шойгу, была очередной пиар-акцией Кремля для демонстрации якобы имеющей место "международной" поддержки "спецоперации" против Украины. Но даже если в итоге сирийские военные или боевики ливанской "Хизбаллы" (под видом "сирийцев"), прошедшие подготовку на российских базах, будут направлены в Украину, это не сыграет никакой значительной роли в исходе данной войны.