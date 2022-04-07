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NEWSru.co.il :: Ближний Восток7 апреля 2022 г., 11:53

Президент Йемена ушел в отставку

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Президент Йемена ушел в отставку

Президент Йемена Абд Раббо Мансур Хади сообщил об уходе со своего поста вместе с вийе-президентом Али Мохсеном аль-Ахмаром. Вся полнота власти в стране передана Президентскому руководящему совету.

Новый орган возглавит Рашад аль-Алиме. Совет будет заниматься вопросами, связанными с политикой и сферой безопасности, включая военную. Согласно заявлению, он будет проводить сбалансированную внешнюю политику, отвечающую интересам Йемена.

С членами Совета уже встретился наследник престола Саудовской Аравии принц Мухаммад бин Салман. Королевство призвало власти начать переговоры с хуситами, действующими при поддержке Ирана, и сообщило о выделении новому правительству двух миллиардов долларов.


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