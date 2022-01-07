ФАТХ признал, что боевик, убитый в перестрелке с военными в Шхеме, был активистом этой организации

Руководство движения ФАТХ фактически признало, что Бакир Хашаш – 23-летний боевик, убитый израильскими военными в ночь на 6 января в лагере беженцев Балата в Шхеме, был активистом этой организации.

Как отмечает блогер "Абу Али", ФАТХ выпустил официальную прокламацию, на которой Бакир Хашаш изображен на фоне символики этого движения. В сообщении подчеркивается, что обычно ФАТХ (в отличие от ХАМАСа или "Исламского джихада" не делает подобных публичных признаний).

Родственники убитого подтверждают, что израильские спецслужбы разыскивали его по подозрению в террористической деятельности.

Пресс-служба ЦАХАЛа передавала 6 января: в Шхеме проводилась операция по задержанию разыскиваемого террориста, во время проведения операции по военным был открыть огонь, ответным огнем вооруженный боевик был убит, среди израильских военных пострадавших нет, разыскиваемый террорист задержан, операция завершена.