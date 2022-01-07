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NEWSru.co.il :: Ближний Восток7 января 2022 г., 21:49

Иран начал выплачивать компенсации семьям погибших на борту украинского самолета

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Иран начал выплачивать компенсации семьям погибших на борту украинского самолета

Иран начал выплачивать компенсации семьям погибших на борту сбитого иранскими ПВО в начале 2020 года самолета "Международных украинских авиалиний"; самолет направлялся из Тегерана в Киев.

"Министерство транспорта Ирана уже произвело денежные переводы определенному числу семей", - говорится в заявлении иранского МИДа.

Суд установил размер компенсации в 107 миллионов канадских долларов – 84 миллиона долларов США. Адвокат семей Марк Арнольд заявил, что будет добиваться ареста иранской собственности в Канаде и за границей для получения этой компенсации.


Напомним, что 8 января 2020 года иранские зенитчики выпустили две ракеты по самолету "Международных авиалиний Украины", вылетевшем из Тегерана и направлявшимся в Киев. Все 176 человек на борту погибли. Большинство среди них составляли граждане Ирана и Канады.

Первоначально иранские представители утверждали, что Исламская республика непричастна к трагедии, затем признали, что лайнер был сбит, но заявляли, что перехват стал результатом человеческой ошибки. Канада заявила, что речь идет о теракте.

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