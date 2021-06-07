Палестинская администрация выплатила 137000 шекелей семье убийцы из "Исламского джихада"

Глава Палестинской администрации Махмуд Аббас поручил службе разведки решить жилищный вопрос семьи террориста Муханада Халаби, который в 2015 году убил в Старом городе Иерусалима раввина Нехемию Лави и Аарона Беннета. Дом Халаби был снесен вскоре после теракта.

Губернатор Рамаллы Лейла Ранем встретилась с родственниками террориста и передала им 30000 иорданских динаров (около 137000 шекелей) наличными, эти деньги предназначены для покрытия расходов на жилье. Она и сообщила о поручении Аббаса.

3 октября 2015 года в Старом городе в Иерусалиме, на улице а-Зайт около Львиных ворот, были тяжело ранены три человека, маленький ребенок получил легкие ранения. Позже двое раненых, 41-летний раввин Нехемия Лави и 21-летний военнослужащий ЦАХАЛа Аарон Беннет, умерли в больнице.

19-летний Муханад Халаби Шафик напал с ножом на родителей с маленьким ребенком и еще на одного мужчину. После этого террорист выхватил у отца ребенка пистолет и открыл беспорядочную стрельбу, тяжело ранив женщину. Только потом полиции и силам МАГАВ удалось нейтрализовать террориста.

Террорист перед нападением оставил пост в Facebook, заявив о начале третьей интифады. Ответственность за теракт взял на себя "Исламский джихад".

9 января 2016 года дом семьи Муханада Халаби Шафика, находившийся в районе Рамаллы, был разрушен израильскими военными.