Иерусалим:
15 - 27°
Тель-Авив:
19 - 26°
Эйлат:
23 - 36°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Ближний Восток7 июня 2021 г., 11:08

Палестинская администрация выплатила 137000 шекелей семье убийцы из "Исламского джихада"

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Палестинская администрация выплатила 137000 шекелей семье убийцы из "Исламского джихада"

Глава Палестинской администрации Махмуд Аббас поручил службе разведки решить жилищный вопрос семьи террориста Муханада Халаби, который в 2015 году убил в Старом городе Иерусалима раввина Нехемию Лави и Аарона Беннета. Дом Халаби был снесен вскоре после теракта.

Губернатор Рамаллы Лейла Ранем встретилась с родственниками террориста и передала им 30000 иорданских динаров (около 137000 шекелей) наличными, эти деньги предназначены для покрытия расходов на жилье. Она и сообщила о поручении Аббаса.

3 октября 2015 года в Старом городе в Иерусалиме, на улице а-Зайт около Львиных ворот, были тяжело ранены три человека, маленький ребенок получил легкие ранения. Позже двое раненых, 41-летний раввин Нехемия Лави и 21-летний военнослужащий ЦАХАЛа Аарон Беннет, умерли в больнице.


19-летний Муханад Халаби Шафик напал с ножом на родителей с маленьким ребенком и еще на одного мужчину. После этого террорист выхватил у отца ребенка пистолет и открыл беспорядочную стрельбу, тяжело ранив женщину. Только потом полиции и силам МАГАВ удалось нейтрализовать террориста.

Террорист перед нападением оставил пост в Facebook, заявив о начале третьей интифады. Ответственность за теракт взял на себя "Исламский джихад".

9 января 2016 года дом семьи Муханада Халаби Шафика, находившийся в районе Рамаллы, был разрушен израильскими военными.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
 

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

15:59 Мраморное море покрыла слизь, Эрдоган потребовал начать расследование
14:45 ХАМАС об отмене марша с флагами: "Израиль капитулировал"
12:47 ХАМАС угрожает ответить на марш с флагами возобновлением военных действий
12:31 В Иране умер от коронавируса основатель "Хизбаллы"
11:08 Палестинская администрация выплатила 137000 шекелей семье убийцы из "Исламского джихада"
10:19 Премьер ПА прибыл в Катар, чтобы обсудить с эмиром Газу и Иерусалим
09:07 Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 7 июня
23:43 ХАМАС опубликовал аудиозапись, голос на которой, как утверждается, принадлежит "израильскому солдату"
14:04 В Йемене баллистическая ракета попала в АЗС
11:48 Манифестация в Иордании: темнота против газа "оккупантов"
Загрузка...