"Аль-Маядин": ХАМАС угрожает Израилю "ужасными атаками" в ответ на "точечные ликвидации"

ХАМАС заявил, что возвращение Израиля к практике "точечных ликвидаций лидеров палестинского сопротивления" приведет к "ужасающим атакам на израильской территории". Об этом сообщает ливанский телеканал "Аль-Маядин" со ссылкой на источники, близкие к "Хизбалле".

Эти заявления были сделаны во время встречи представителей ХАМАСа с посредниками из Египта. ХАМАС особо подчеркнул, что утверждения израильтян о том, что за терактом в Эльаде стоит лидер террористической организации ХАМАС в секторе Газы Яхья Синуар и угрозы его ликвидации, "не напугают палестинцев и не остановят их борьбу".