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NEWSru.co.il :: Ближний Восток7 мая 2022 г., 16:34

"Аль-Маядин": ХАМАС угрожает Израилю "ужасными атаками" в ответ на "точечные ликвидации"

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати

ХАМАС заявил, что возвращение Израиля к практике "точечных ликвидаций лидеров палестинского сопротивления" приведет к "ужасающим атакам на израильской территории". Об этом сообщает ливанский телеканал "Аль-Маядин" со ссылкой на источники, близкие к "Хизбалле".


Эти заявления были сделаны во время встречи представителей ХАМАСа с посредниками из Египта. ХАМАС особо подчеркнул, что утверждения израильтян о том, что за терактом в Эльаде стоит лидер террористической организации ХАМАС в секторе Газы Яхья Синуар и угрозы его ликвидации, "не напугают палестинцев и не остановят их борьбу".

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