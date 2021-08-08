Насралла о нападении друзов на боевиков "Хизбаллы": хуже всего, что это попало в соцсети и СМИ

Генеральный секретарь ливанской террористической организации "Хизбалла" (шиитская "Партия Аллаха") Хасан Насралла выступил с заявлением, приуроченным к 15-й годовщине "победы" во Второй Ливанской войне против Израиля. Сайт телеканала "Аль-Манар" опубликовал полный текст его выступления.

Насралла выделил три основные темы: годовщина войны 2006 года, текущее обострение конфликта с Израилем и расследование обстоятельств мегавзрыва в порту Бейрута в августе 2020 года.

В частности, он заявил, что главным достижением "Хизбаллы" по итогам войны 2006 года стало "обеспечение баланса сдерживания, контроля и правил ведения боевых действий". По его словам, 33-дневная война привела к тому, что сложилась ситуация, при которой израильская армия многие годы не атаковала цели в Ливане, понимая, что за этим последует жесткий ответ.

Описывая недавние события в южном Ливане, когда после ракетного обстрела, осуществленного палестинскими боевиками, ЦАХАЛ нанес массированный артиллерийский и воздушный удары по целям в Ливане, он отметил, что подобного не было последние 15 лет. Именно беспрецедентность действий ЦАХАЛа, заявил Насралла, вынудила "Хизбаллу" нанести "ответный удар". Однако при этом он подчеркнул, что при ракетном ударе по целям в районе ферм Шебаа с одной стороны для атаки был выбран район, контролируемый военными, с другой стороны целью атаки не были ни позиции ЦАХАЛа, ни гражданские объекты. Лидер "Хизбаллы" отметил, что огонь сознательно велся "по открытой местности", так как ЦАХАЛ ранее наносил свои удары "по открытой местности". То есть, по оценке Насраллы, речь шла о символических, но необходимых действиях со стороны "Хизбаллы", которые не должны были привести к эскалации конфликта. При этом, говорит Насралла, устоявшееся "уравнение" (баланс сил) было восстановлено, а не нарушено.

Хасан Насралла пояснил, что "Хизбалла" атаковала израильскую территорию из Ливана, а не из Сирии, именно потому, что речь шла о символическом действии. Он дал понять, что решение об ударе по израильской территории было продуманным и не должно было привести к массированному ответному удару со стороны ЦАХАЛа.

Особое внимание в речи Насраллы было уделено инциденту в друзской деревне Шуийя (в районе Хасбая, южный Ливан), жители которой не позволили проехать через их населенный пункт грузовому автомобилю "Хизбаллы" с установкой залпового огня после обстрела израильской территории. Общий тон заявлений Насраллы по этому поводу был примирительным. Он признал, что его этот инцидент "расстроил", но еще больше он был удручен по поводу того, что фотографии и видеозаписи инцидента попали в социальные сети и СМИ. Это, по мнению шейха, могло спровоцировать широкомасштабный конфликт в Ливане. При этом Насралла отметил, что показанные кадры свидетельствовали о "дисциплинированности" боевиков "Хизбаллы": они использовали для обстрела только около 20 ракет, а не все имевшиеся ракеты (как им и было приказано), они не вступили в вооруженное столкновение с друзами, хотя имели при себе оружие. Насралла также сказал, что боевики "Хизбаллы" вынуждены действовать из друзских районов на юге Ливана, так как якобы не имеют в своем распоряжении высокоточных ракет достаточной дальности, чтобы наносить удары по целям в Израиле из более удаленных от границы районов. Хасан Насралла заявил, что возлагает ответственность за инцидент в Шуийе на "группу людей", напавших на боевиков "Хизбаллы", но не на всех жителей этой деревни.

Говоря о событиях годичной давности, когда мегавзрыв в порту Бейрута привел к гибели более 200 человек и огромным разрушениям, Насралла отверг обвинения в адрес "Хизбаллы", которая, по мнению многих, была ответственна за неправильное хранение и возможные хищения аммиачной селитры. Он напомнил, что расследование продолжается, и заявил, что пока не было выдвинуто никаких доказуемых обвинений в адрес "Хизбаллы", снова посетовав на поспешность публикациях во многих, в том числе ливанских, СМИ.