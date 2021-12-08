Эрдоган рассказал, что потребуется от Израиля для налаживания отношений
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, беседуя с журналистами во время визита в Доху, вновь заявил, что Турция готова к восстановлению отношений с Израилем и Египтом – как это происходит с Катаром.
Однако условием нормализации отношений с Израилем турецкий лидер назвал конкретные шаги навстречу палестинцам. Кроме того, по его словам, необходимо стремление к улучшению отношений со стороны Израиля и Египта.
Напомним, что несколько недель назад Эрдоган провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом. Этому предшествовало освобождение двух израильтян, арестованных по подозрению в шпионаже – они сфотографировали президентский дворец.
Израильский лидер поблагодарил турецкого лидера за быстрое освобождение соотечественников. Он также дал высокую оценку линиям коммуникаций двух стран. Беседа стала первым разговором Эрдогана с израильским премьером с 2013 года.
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Эрдоган: Турция намерена восстановить связи с Израилем