"Аль-Ахбар": ХАМАС отказывается от перемирия с Израилем

Выходящая в Ливане газета "Аль-Ахбар" пишет, что группировка ХАМАС, разочарованная посредническими усилиями Египта, решила отказаться от перемирия с Израилем и взять курс на новую эскалацию конфликта.

Издание цитирует источник в руководстве ХАМАСа, по словам которого, согласно достигнутым договоренностям, в ноябре должна была начаться реализация многих проектов, связанных с реконструкцией сектора Газы, однако Египет затягивает процесс, действуя в интересах Израиля.

В том числе, сектор должны были подключить к египетской электросети, а работу КПП "Рафах" должны были расширить, введя новые послабления. Ничего этого сделано не было.

В ближайшие дни действующие в Газе палестинские группировки проведут совещание, на котором пойдет речь о дальнейших действиях. Газета утверждает, что будет принято решение об эскалации, цель которой – оказать давление на Израиль и Египет.

Добавим, что публикация практически повторяет сообщение телеканала "Аль-Джазира" от 6 декабря. В нем также говорилось о недовольстве ХАМАСа египетским посредничеством и угрозе эскалации с целью давления на Египет и Израиль.