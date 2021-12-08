SOHR: неопознанные БПЛА атаковали казармы проиранских ополченцев на востоке Сирии

Ранее базирующаяся в Лондоне мониторинговая группа The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) сообщила, что вечером 7 декабря неопознанные БПЛА нанесли ракетные удары по казармам проиранских ополченцев в районе нефтяных скважин примерно в 8 км к западу от Аль-Букамаля, недалеко от сирийско-иракской границы.

28 ноября сообщалось, что неопознанные БПЛА нанесли удары по целям в районе Атхар аль-Шабли (восток сирийской провинции Дир аз-Зур) вскоре после появления там грузовиков с оружием и боеприпасами, которые сопровождали боевики проиранских вооруженных формирований.

15 ноября неопознанные беспилотные самолеты атаковали цели на востоке Сирии, а в ночь на 10 ноября неопознанный БПЛА атаковал склады оружия и боеприпасов в районе Аль-Букамаль. За атакой могли стоять Израиль или международная коалиция во главе с США.