На западе Ирана перевернулся бензовоз, есть жертвы

В субботу, 8 января, в районе города Санандадж на западе Ирана перевернулся бензовоз, в результате чего погибли по меньшей мере три человека и загорелись несколько близлежащих домов, сообщает иранское информационное агентство Fars.

В сообщении сказано, что погибли водитель бензовоза и два человека, которые находились в другом автомобилю.

По словам Сохейла Фазлвазири, главы местной пожарно-аварийной, пожары были довольно быстро потушены, но нескольким домам причинен значительный ущерб.