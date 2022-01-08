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NEWSru.co.il :: Ближний Восток8 января 2022 г., 22:20

На западе Ирана перевернулся бензовоз, есть жертвы

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На западе Ирана перевернулся бензовоз, есть жертвы

В субботу, 8 января, в районе города Санандадж на западе Ирана перевернулся бензовоз, в результате чего погибли по меньшей мере три человека и загорелись несколько близлежащих домов, сообщает иранское информационное агентство Fars.

В сообщении сказано, что погибли водитель бензовоза и два человека, которые находились в другом автомобилю.

По словам Сохейла Фазлвазири, главы местной пожарно-аварийной, пожары были довольно быстро потушены, но нескольким домам причинен значительный ущерб.


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