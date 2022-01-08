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NEWSru.co.il :: Ближний Восток8 января 2022 г., 06:38

Беспорядки в Дженине после ареста сына Закарии Зубейди службами безопасности ПА

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Беспорядки в Дженине после ареста сына Закарии Зубейди службами безопасности ПА

Служба превентивной безопасности Палестинской автономии арестовала в Дженине Мухаммада Зубейди, сына бывшего "шерифа Дженина" и одного из лидеров "Бригад мучеников аль-Аксы" Закарии Зубейди.Вместе с ним были арестованы еще два молодых человека.

Арест спровоцировал массовые беспорядки в Дженине, приведшие к обстрелу правительственного комплекса, в котором расположены офисы губернатора и штаб-квартира силовых структур.


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