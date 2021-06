SANA: израильские ВВС нанесли удар по цели в районе Дамаска

В ночь на среду, 9 июня, сирийское государственное агентство SANA сообщило, что израильские военно-воздушные силы нанесли удар по целям на территории Сирии. Взрывы были слышны в районе Дамаска.

Агентство передало, что были задействованы силы ПВО для отражения "израильской агрессии". Согласно сообщениям собственных корреспондентов агентства, удар наносится из воздушного пространства Ливана.

В социальных сетях появились сообщения от жителей Сирии о том, что взрывы были слышны и в других районах. Комментирую эти публикации, аналитик по Ближнему Востоку, пишущий под псевдонимом ORI, в своем "твиттере" написал, что эти взрывы являются результатом действий сирийский ПВО, которые пытались отразить атаку.

Военный аналитик Бабак Тагвай опубликовал в "твиттере" видео, на котором запечатлены истребители F-16I, пролетающие через воздушное пространство Ливана, после нанесения удара.

#BREAKING: #Israel Air Force conducted an airstrike during which Delilah cruise missiles were launched by F-16I strike fighters at multiple #IRGC & #Syria Arab Army targets in #Damascus & near #Homs. Video shows the Israeli F-16s flying over #Lebanon after missile launch pic.twitter.com/rXuiSjEXLE