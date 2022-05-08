Делегация ХАМАСа улетела из Москвы, но обещала вскоре вернуться. Лавров пригласил Ханийю

Ливанский телеканал "Аль-Маядин" передает, что визит делегации палестинской террористической организации ХАМАС в Москву завершился ранее запланированного срока. Но в июне планируется новый визит представителей ХАМАСа в Россию.

В руководстве ХАМАСа говорят, что Муса Абу Марзук был вынужден досрочно покинуть Москву вместе с сопровождавшими его представителями движения, так как его ждали неотложные дела в Алжире.

Но не исключено, что эмиссаров ХАМАСа попросту попросили не задерживаться в Москве накануне праздника Победы, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания.

Судя по официальным отчетам, делегация ХАМАСа на этот раз встречалась с заместителем министра иностранных дел РФ Михаилом Богдановым и с главой духовного управления мусульман РФ и совета муфтиев России Равилем Гайнутдином. Анонсированные ранее встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым, судя по официальным релизам и публикациям офиса Кадырова, не состоялись.

В то же время "Аль-Маядин" передает, что Лавров направил официальное приглашение главе политбюро ХАМАСа Исмаилу Ханийе. Не исключено, что их встреча состоится в июне.

Агентство РИА Новости 6 мая публиковало комментарий Богданова по поводу прошедшей встречи с делегацией ХАМАСа: "Хорошая беседа была, содержательная, конструктивная. Все понимают важность традиционно дружественных российско-палестинских отношений, со всеми ведущими политическими силами и общественными мы поддерживаем контакт".

"Ожидается в скором времени приезд еще нескольких наших друзей из различных палестинских организаций, включая руководство ФАТХ и Организации освобождения Палестины", – сказал Богданов.

"Мы всегда готовы предложить московскую площадку для общих встреч, двусторонних или трехсторонних встреч – по желанию самих палестинцев. Мы готовы всегда оказать содействие в преодолении каких-то расхождений между палестинцами, поддерживаем справедливое решение палестинской проблемы – в соответствии с известными решениями СБ ООН, мы признали Палестинское государство в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Наша позиция неизменна в течение уже не одного десятилетия, так что ни у кого не должно возникать никаких вопросов", – отметил замминистра.

Информацию, опубликованную агентством Safa, позже подтвердил хамасовский "Палестинский информационный центр", опубликовавший в качестве иллюстрации снимок, на котором показаны Муса Абу Марзук и заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов, которые держатся за руки как старые друзья.

Затем ливанское издание "Аль-Маядин" сообщило, что представители ХАМАСа встретятся с заместителем министра иностранных дел РФ Михаилом Богдановым, а также могут быть приняты министром иностранных дел Сергеем Лавровым, "если позволит его график". Кроме того, сообщал "Аль-Маядин", делегация ХАМАСа проведет встречи в Госдуме и Совете федерации РФ. Ожидается также встреча делегации ХАМАСа с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым.

Только во второй половине дня 4 мая российские государственные СМИ подтвердили факт прибытия в Москву делегации ХАМАСа. Около 16:00 по московскому времени РИА Новости сообщило со ссылкой на высокопоставленный дипломатический источник: "Делегация движения ХАМАС прибыла в РФ, 5 мая будет принята в российском МИДе". При этом диписточник отметил, что делегация ХАМАСа "едва ли" останется в Москве до 9 мая.

Прошлый визит представителей руководства ХАМАСа в Москву проходил в декабре 2021 года. В апреле 2022 года министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонные переговоры с главой политбюро ХАМАСа Исмаилом Ханийей.

Отметим, что руководство палестинской террористической организации ХАМАС до сих пор воздерживалось от однозначных публичных высказываний по поводу развязанной Россией войны против Украины. В Газе, Рамалле и Бейт-Лехеме проходили малочисленные акции в поддержку РФ, которые организовывали структуры, не имеющие отношения к ХАМАСу.

Примечательно, что визит делегации ХАМАСа в Москву проходил в то время, когда многие страны мира резко сократили свои контакты с российскими властями.

Власти России не признают ХАМАС ("Исламское движение сопротивления") террористической организацией и не препятствуют деятельности эмиссаров ХАМАСа на территории РФ, несмотря на то, что среди жертв терактов, совершенных боевиками ХАМАСа, были и российские граждане. Представители руководства палестинских террористических организаций никогда публично не приносили извинений за то, что в результате действий боевиков гибли и получали ранения граждане РФ. Руководство России летом 2012 года проигнорировало "Запрос о задержании лидеров ХАМАСа и расследовании их преступлений против граждан России в Израиле". Редакция NEWSru.co.il неоднократно обращалась в МИД РФ и Госдуму России с просьбой разъяснить позицию властей РФ по данному вопросу. Ответ получен не был.

В феврале 2017 года посол России в Израиле Александр Шеин в интервью NEWSru.co.il говорил: "Понимаете, эти террористические акты не были направлены против российских граждан. Конечно, случайные жертвы могли быть. Среди них могли быть и российские туристы. Но у нас юридическая система признания организации террористической. Если будет доказано, что целью теракта были именно российские граждане, то Верховный суд может принять решение о признании такой организации террористической".