Иранская оппозиция: Тегеран затягивает переговоры, чтобы получить ядерную бомбу

Представитель Национального совета иранского сопротивления Шахин Гобади заявил, что режим аятолл близок к созданию ядерного оружия и умышленно затягивает переговоры, чтобы выиграть время для разработок.

Гобади, физик-ядерщик, присоединившийся к оппозиции 40 лет назад, когда он был студентом UCLA, заявил, что этот вывод основывается на данных, которые передает действующая в самом Иране оппозиционная группа "Моджахеддин Халк". Власти Ирана считают ее террористической группировкой.

"Если бы не они, мир узнал бы о ядерных разработках режима, когда они увенчались успехом, когда самый страшный режим получил бы самое страшное оружие. Сопротивление идет на огромный риск, чтобы рассказать правду о созданной муллами инфраструктуре", - сказал он.

Переговоры о возвращении США и Ирана к ядерным соглашениям зашли в тупик из-за требования иранской стороны исключить Корпус стражей Исламской революции из списка террористических организаций. Евросоюз призывает американцев проявить гибкость.