Иерусалим:
10 - 22°
Тель-Авив:
14 - 22°
Эйлат:
19 - 32°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Ближний Восток8 мая 2022 г., 15:29

Иранская оппозиция: Тегеран затягивает переговоры, чтобы получить ядерную бомбу

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Иранская оппозиция: Тегеран затягивает переговоры, чтобы получить ядерную бомбу

Представитель Национального совета иранского сопротивления Шахин Гобади заявил, что режим аятолл близок к созданию ядерного оружия и умышленно затягивает переговоры, чтобы выиграть время для разработок.

Гобади, физик-ядерщик, присоединившийся к оппозиции 40 лет назад, когда он был студентом UCLA, заявил, что этот вывод основывается на данных, которые передает действующая в самом Иране оппозиционная группа "Моджахеддин Халк". Власти Ирана считают ее террористической группировкой.

"Если бы не они, мир узнал бы о ядерных разработках режима, когда они увенчались успехом, когда самый страшный режим получил бы самое страшное оружие. Сопротивление идет на огромный риск, чтобы рассказать правду о созданной муллами инфраструктуре", - сказал он.


Переговоры о возвращении США и Ирана к ядерным соглашениям зашли в тупик из-за требования иранской стороны исключить Корпус стражей Исламской революции из списка террористических организаций. Евросоюз призывает американцев проявить гибкость.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

15:54 Асад посетил Тегеран с внезапным визитом
15:29 Иранская оппозиция: Тегеран затягивает переговоры, чтобы получить ядерную бомбу
12:48 Саудовский монарх госпитализирован для обследования
12:43 Делегация ХАМАСа улетела из Москвы, но обещала вскоре вернуться. Лавров пригласил Ханийю
12:11 ПА возмущена израильскими планами строительства на территориях
11:39 Иранец, допрошенный "Мосадом", сообщил, что оговорил себя под пытками
06:47 "Россия перебрасывает силы из Сирии в Украину". Откуда появилась эта информация
18:42 В результате теракта на Синайском полуострове погибли 11 египетских военных
17:11 СМИ: акция "Бессмертный полк" состоялась 6 мая в Бейт-Лехеме
16:34 "Аль-Маядин": ХАМАС угрожает Израилю "ужасными атаками" в ответ на "точечные ликвидации"
Загрузка...