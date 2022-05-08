"Россия перебрасывает силы из Сирии в Украину". Откуда появилась эта информация

6 мая израильский сайт Debka сообщил, что российские подразделения, дислоцированные в Сирии, якобы собираются на авиабазах "Хмеймим", "Камышлы", "Дир аз-Зур" и Т4, "готовые к переброске некоторых из них на украинский фронт". Со ссылкой на неназванные военные источники Debka утверждает, что "русские передают ключевые базы иранской Революционной гвардии и "Хизбалле"".

Данная публикация сайта Debka не была подтверждена никакими источниками в Израиле или в Сирии, хотя ее процитировали некоторые русскоязычные израильские СМИ. В ведущих ивритоязычных СМИ этой информации нет.

После этого, вечером 7 мая, советник главы офиса президента Михаил Подоляк на своей странице в Twitter со ссылкой на "израильские СМИ", написал, что Россия "срочно выводит силы из Сирии, передавая военные базы КСИР" (иранскому "Корпусу стражей исламской революции"). "Москва сдает позиции в (ближневосточном) регионе, чтобы подкинуть немного дров (которые ничего не решают) в жерло войны в Украине", – заявил Подоляк.

Российские военные, прежде всего летчики, ранее находившиеся в Сирии, с первых дней войны против Украины участвовали в боевых действиях на украинской территории. Значительная часть российских вооруженных сил была переброшена из Сирии в Украину еще в конце февраля. Что было установлено и по бортовым номерам российских самолетов, которые сбивали в Украине, и по допросам пленных летчиков. Российское военное присутствие в Сирии в последние месяцы заметно сократилось, хотя в этой стране сохраняются российские военные базы и продолжает действовать российская военная полиция. Российские военные силы действительно постепенно переводят из Сирии на украинский фронт, но этот процесс идет давно. Одновременно власти РФ пытаются (не особо успешно) вербовать в Сирии наемников.

Очевидно, что официально армия РФ не будет передавать контроль над военными базами ни КСИР, ни "Хизбалле". Формально все эти базы находятся под контролем вооруженных сил Сирии, лояльных режиму Башара Асада. Но фактически на некоторых из этих баз, в частности на Т4 и в районе Дир аз-Зура, есть склады и штабы иранских и проиранских сил, которые неоднократно становились целями для воздушных ударов. Сирийские и иностранные СМИ, как правило, приписывают эти удары израильским или американским ВВС. А военные цели в Камышлы не раз атаковали турецкие ВВС.

В минувшую субботу издание The Jerusalrm Post со ссылкой на отчет Пентагона вновь писало о стремлении России использовать в Украине наемников из Сирии и Ливии. Однако никакие конкретные данные при этом не приводились.

В тот же день посол Сирии в России Рияд Хаддад во время рабочей поездки в Екатеринбург в очередной раз заявил, что Сирия "готова оказать поддержку, в том числе гуманитарную, Донецкой и Луганской народным республикам".

Какую "гуманитарную" помощь ЛНР и ДНР может оказать нищая и разоренная войной Сирия, неясно. На сегодняшний день сирийских наемников, воюющих против Украины, нет или почти нет.